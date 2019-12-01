مراقبة تعليم سبها تبدأ التعاقد مع معلمي العقود الموسمية

أعلنت مراقبة التعليم في بلدية سبها بدء إجراءات التعاقد مع ملعمي العقود الموسمية المحالين بكشف علاوة الحصة 2018 – 2019، وفق قرار وزير التعليم 1208 لسنة 2019.

وخاطبت المراقبة المعلمين المعنيين بالتواصل مع مدراء المدارس وإحضار المستندات المطلوبة، حسب بيان نشرته، اليوم الأحد، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة، هي: «إثبات هوية، وشهادة صحية، و4 صور شخصية، وعدم ازدواجية، ومؤهل علمي أصلي، والرقم الوطني أو الإداري، وأول مباشرة عمل، واستمرارية عمل، والجدول الدراسي».

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كما طالبت المراقبة مدراء المدارس بنشر أسماء المعلمين عبر صفحات مدارسهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق البيان.

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