المركزي يُصدر نشرته الاقتصادية عن الربع الثالث من العام

جملة من البيانات الجديدة أصدرها مصرف ليبيا المركزي في النشرة الاقتصادية عن الربع الثالث من العام الجاري جاء من ضمنها إجمالي العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي التي بلغت 36 مليارا و38 مليون دينار متراجعة بمقدار 330 مليونا بالمقارنة مع الربع الثاني التي بلغت فيه آخر يوليو الماضي 36 مليارا و368 مليون دينار، فيما لم تشمل النشرة العملة المصدرة من مركزي البيضاء المقدرة بنحو 11 مليار دينار ليبلغ الإجمالي العام نحو 47 مليار دينار.

البيانات شملت أيضا إجمالي الودائع تحت الطلب في المصارف التي تراجعت إلى 71 مليارا و696 مليون دينار بمقدار خفض بلغ مليارا و76 مليونا بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري التي كانت تبلغ فيه 72 مليارا و763 مليون دينار.

أما عن مؤشر التضخم، فلم ينشر المركزي كما جرت العادة المعدلات العامة عن كل ربع بل اكتفى في نشرته الاقتصادية الثالثة لهذ العام بما أسماه معدل عام للتضخم قدره سالب واحد فاصلة سبعة (1.7-) عن الفترة مابين يناير ونهاية الربع الثاني بدون نشر أي تفاصيل عن الربع الثالث.

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