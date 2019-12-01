من باريس.. الحويج: الجماعات الإرهابية عرقلت مسيرة الدولة

استضافت جامعة باريس للأعمال Paris School of Business وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج لإلقاء محاضرة حول (التحديات التي تواجه الدولة الليبية ودول الجوار ومناقشة قضايا الهجرة، الاقتصاد، الجماعات الإرهابية).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أن الحويج استعرض حقيقة الازمة الليبية ودور القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب وتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية وأثر ذلك على دول الجوار وأوروبا.

وقدم الحويج توضيحا كاملا للدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المؤقتة في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ومحاربة الجريمة المنظمة والمصالحة الوطنية الشاملة والتي تمت بإطلاق برنامج لعودة المهجرين الليبيين في الخارج وأيضا رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس.

وأضاف الحويج أن المشكلة في ليبيا ليست بين الليبيين أنفسهم وإنما هي حرب ضد الجماعات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون المدعومة من قطر وتركيا وأن هذه الجماعات عرقلت مسيرة الدولة الليبية نحو دولة الديمقراطية ودولة القانون الدولة التي يطمح لها الليبيين كافة.

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