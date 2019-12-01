أمن بنغازي يضبط أخطر تشكيل عصابي في المدينة

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أخطر تشكيل عصابي في المدينة تورط في سرقة 70 محل و 200 مركبة آلية بعضها ملكا للدولة بالإضافة إلى 8 قضايا قتل.

وبين رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي المُقدم أشرف الفائدي خلال مؤتمر صحفي أن من بين القضايا التي تورط في قضايا قتل امرأة سودانية الجنسية تدعى (زوبه الحناية)، وكذلك مقتل المواطن الفسي، وامرأة كبيرة في العمر (عائشة)، ومقتل صاحب محل ذهب باكستاني الجنسية، تم ضبط جميع الجناة في كل هذه القضايا وجرى إحالتهم إلى النيابة.

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