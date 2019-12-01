المجبري: السراج ضحّى بمصالح ليبيا مقابل استقطابات إقليمية

أصدر عضو المجلس الرئاسي المقاطع فتحي المجبري بيانا بشأن الاتفاقية البحرية التي أعلن عن توقيعها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والرئيس التركي أردوغان الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وقال المجبري في بيانه إن رئيس المجلس فايز السراج “يقحم ليبيا وشعبها في أزمات مع جوارها الحيوي والاستراتيجي، ويسعى لترتيب التزامات، مضحيا بالمصالح العليا لليبيا لصالح استقطابات إقليمية” ما يعد خرقا سياسيا لما تم توقيعه 2015 في الصخيرات.

وجدد المجبري موقفه الواضح والمعلن من الاستغلال المسيء من قبل السراج للاعترافات الدولية بحكومة الوفاق وإصراره على الاستمرار في هذا النهج قبيل انعقاد مؤتمر برلين، مؤكدا عدم أهليته للوجود أو التمثيل بأي حل سياسي مرتقب.

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