مستشفى سرت التعليمي يتسلم وحدة تبريد خارجية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إمداد مستشفى سـرت التعليمي، بوحدة تبريد خارجية خاصة بجهاز الرنين المغناطيسي الذي سيجري تشغيله بقسم الأشعة التشخيصية قريبا.

ومنذ شهرٍ مضى وصل إلى مخازن المستشفى جهازي رنين مغناطيسي «MRI» وتصوير مقطعي محوسب «CT-SCAN» حديثين، افتقرت المرافق الصحية العامة بمدينة سرت خدمات التصوير التي يوفرانها لأكثر من 5سنوات، بحسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

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ولفت البيان إلى تسلم المستشفى في نوفمبر الماضي، محطة معالجة مياه حديثة لقسم غسيل الكلى و12 جهاز غسيل كلى و 15 كرسي مخصص لإجراء جلسات الغسيل، موضحا أن القدرة التشغيلية لقسم غسيل الكلى بالمستشفى سترتفع إلى 45 سريرا بعد أن تصل الشحنة الثانية من أجهزة الغسيل.

ويعمل قسم غسيل الكلى بمستشفى سرت في الوقت الحالي بنظام 3 ورديات، تصل إلى 4 أحيانا، وبقدرة استيعابية تبلغ 19 جهازا ، ويقدم خدماته لمواطني المنطقة الممتدة من رأس الأنوف الواقعة على بعد 600 كلم إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وحتى الهيشة التي تبعد 138 كم غرب سرت.

وكانت مخازن المستشفى، قد تسلمت في أغسطس الماضي، أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولد كهربائي، ووحدة كشف، ووحدة تحكم متقدمة وأجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال وأسرة عمليات وأجهزة تخدير وجهاز تعقيم «300L».

وفي السابع عشر من أكتوبر العام الماضي، تسلم المستشفى شحنة من الأدوية العامة تغطي احتياجات 8 أشهر جرى صرفها عن طريق الصيدلية المركزية كما تسلم جهاز «x-ray» حديث.

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