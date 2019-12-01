الجراري يقدم مذكرة الغرفة الاقتصادية الليبية للجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري

ليبيا – تقدم رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري بمذكرة إلى لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري برئاسة أحمد رسلان.

الجراري وفي مذكرته التي نشرها موقع “البوابة نيوز” اليوم السبت قال:” في إطار حرصنا الكامل على دعم العلاقات المصرية الليبية وهي علاقات عميقة تضرب بجذورها عبر التاريخ وانطلاقًا من مودتنا الكبيرة للجانب المصري لاحظنا أن هناك بعض العقبات تقف حائلًا في طريق إحداث المشاركة والتنمية التي يصبو لها الشعبان في البلدين”.

وأضاف:”لذا نتشرف بعرض الآتي عليكم ونرجو شاكرين التكرم بالموافقة على مساعدتنا في التغلب على بعض المشكلات التي تواجه الغرفة الاقتصادية”.

وتابع:” إنه على رأس هذه المشكلات لاحظنا حالة الهروب الجماعي لرجال الأعمال ورؤوس الأموال الليبية إلى تركيا وبعض الدول الأوروبية ولقد كان أولى بهم التوجه إلى مصر ودعم جهود الاستثمار والتنمية بها إلا أن عددًا من المعوقات والقواعد التي فرضتها مصر منعتهم من ذلك، مثل فرض تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية لبعض الفئات العمرية، عدم تمكن رجال الأعمال من الدخول بسياراتهم إلى الأراضي المصرية طبقًا للاتفاقية الليبية المصرية الموقعة بيد الدولتين 1990 والتي تنص على حرية تحرك الأفراد والبضائع”.

وأوضح الجراري أن من بين هذه المشكلات عدم السماح بنقل البضائع القادمة ترانزيت عبر موانئ مصرية إلى ليبيا بالمرور ما أدى إلى تحويك كل الحاويات وعددها نحو 200 ألف حاوية على مدى الأعوام الست الماضية بالإضافة إلى فرض رسوم قدرها 350 جنيها مصريا عند الدخول والمغادرة على المواطنين الليبيين اللذين يكون بينهم مرضى وأطفال.

كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ مع تركيا خلال الأعوام الستة الماضة أكثر من 20 مليار دولار حيث بلغت ودائع رجال الأعمال الليبيين في البنوك التركية بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي التركي 26 مليار دولار.

وأردف:”لا يسمح للعمالة المصرية بالعمل والانتقالات إلى الأراضي الليبية، وإننا إذ نتفهم حرص الجانب المصري على سلامة الأشقاء نرجو السماح للعمالة بالانتقال والعمل بالأراضي الليبية في المنطقة الشرقية، حيث أنها مؤمنة بشكل كامل من الجيش الليبي ويحتاج سوق العمل الليبي إلى العمالة المصرية الماهرة والمشهود لها بالكفاءة للعمل في مشروعات البناء والتشييد والمصانع المختلفة”.

رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة طالب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بتبني هذه المطالب ومناقشتها في لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري والخروج بتوصيات تفيد في حل هذه المشكلات بشكل نهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية