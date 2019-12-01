خلال محاضرة بجامعة فرنسية.. الحويج: الميليشيات المدعومة من قطر وتركيا عرقلت مسيرة ليبيا نحو الديمقراطية

ليبيا – في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج لبعض عواصم الدول الأوروبية لتوضيح حقيقة الأزمة الليبية قامت جامعة باريس للأعمال Paris School of Business باستضافته وذلك لإلقاء محاضرة خاصة في حرم الجامعة حول (التحديات التي تواجه الدولة الليبية ودول الجوار ومناقشة قضايا الهجرة، الاقتصاد، الجماعات الإرهابية).

الحويج استعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة حقيقة الأزمة الليبية ودور القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب وتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية وأثر ذلك على دول الجوار واوروبا.

وقدم توضيح كامل للدور الكبير الذي تلعبه الحكومة الليبية المؤقتة في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ومحاربة الجريمة المنظمة والمصالحة الوطنية الشاملة والتي تمت بإطلاق برنامج لعودة المهجرين الليبيين في الخارج وايضا رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس.

وقال إن المشكلة في ليبيا ليست بين الليبيين بأنفسهم وإنما هي حرب ضد الجماعات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون المدعومة من قطر وتركيا وأن هذه الجماعات عرقلت مسيرة الدولة الليبية نحو دولة الديمقراطية ودولة القانون الدولة التي يطمح لها الليبيين كافة. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية