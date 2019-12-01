المجبري يدين توقيع السراج اتفاقية مع تركيا

أدان عضو المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، توقيع رئيس المجلس الرئاسي، السراج، اتفاقيتين مع دولة تركيا.

وأكد المجبري في بيان له، أنه باشر بما يملك من أدوات قانونية وسياسية لجعل الخروقات التي يقوم بها السراج هي والعدم سواء، وثمن المواقف الرافضة لجمهوريتي مصر واليونان، واللتين أكدتا على عدم أهلية السراج بمفرده في إبرام هذه الالتزامات، وفقا للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي.

ورفض المجبري ما وصفه بالاستغلال المسيء للسراج للاعترافات الدولية المتأتية من اتفاق الصخيرات، وإصراره على الاستمرار في هذا النهج، قبيل انعقاد مؤتمر برلين، ما يؤكد للجميع داخليا ودوليا عدم أهليته بالتواجد أو التمثيل بأي حل سياسي مرتقب”.

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