ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتوقيعه الاتفاقية مع تركيا فتح باب الجحيم على نفسه وعلى حكومته وعلى اتفاق الصخيرات نفسه الذي جاء به إلى السلطة برعاية دولية وإقليمية.

امغيب أوضح لموقع “24” السبت أن هذا التصرف غير المسؤول من قبل السراج المدفوع من قادة المليشيات وجماعة تنظيم الإخوان ستكون له تبعات قد تنسف اتفاق الصخيرات وتغير مواقف الكثير من الدول التي كانت تدعم حكومته أو التي كانت محايدة.

ومن الناحية القانونية،أشار امغيب إلى أن الحديث عن تنفيذ هذه الاتفاقية عبث يضاف للأعمال العبثية لفائز السراج لأن المخول بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هو مجلس النواب ولا يحق لحكومة السراج رغم حصولها على اعتراف دولي إبرام وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.

عضو مجلس النواب أكد أن توقيع هذه الاتفاقية تطاول على قرارات جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي أيضاً،مشيراً إلى أن تركيا بمثل هذه التصرفات تعلن الحرب على الجامعة والأمم المتحدة وتتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي.