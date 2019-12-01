اليونان: أردوغان المُنتَهِك الرئيسي للقانون الدولي بالمنطقة

أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بياناً شديد اللهجة، ردت فيه على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، والتي أكد خلالها أن الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق ستُنفّذ وأن تركيا لن تسحب سفنها من البحر المتوسط.

وأدانت الخارجية اليونانية تصريحات أردوغان ووصفته بـ”المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة”، مُحذّرة من الانتهاكات التركية المستمرة التي تهدد استقرار ومصالح دول المنطقة، بحسب وصفها.

وأشارت الوزارة إلى أن تصريحات الرئيس التركي خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز “السيل التركي”، التي أكد فيها مواصلة الاستكشاف والتنقيب شرقي البحر الأبيض المتوسط يُعتبر ازدراءً علنياً للشرعية الدولية.

وعبّرت اليونان عن أملها في أن تتفهم السلطات التركية أن احترام الشرعية الدولية يُعتبر واجباً إلزامياً عليها الالتزام به، وليس أمراً يتم التعامل معه حسب تقديراتها.

وكان أردوغان قد استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في قصر دولما بهتشة بإسطنبول الأربعاء لتوقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، وفقا لما أعلنه مكتب الاتصال في الرئاسة التركية.

ومن المنتظر أن تُعقد اليوم قمة طارئة بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس لبحث مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا والوفاق.

وأكدت الخارجية اليونانية في وقت سابق أن القمة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة ستركز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ضوء التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق.

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