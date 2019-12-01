احتفالية في هون لتكريم أحد رواد العمل التربوي والتعليمي

اقامت منسقية العمل الاهلي بمدينة هون احتفالية تكريم لاحد رواد العمل التربوي والتعليمي والاجتماعي بمدينة هون والجفرة “محمد محمد كامة” عن الدور الذي قام به على مدى اكثر من خمسين عاما مربيا فاضلا ومواطنا صالحا ..

والقيت في هذه الاحتفالية التي احتضنها بيت شباب هون و حضرها نخبة واسعة من تلامذته واصدقائه وافراد اسرته وزملائه في التعليم والمجالس والقيادات الاجتماعية والاهلية بالجفرة ، العديد من الكلمات التي اشادت بدور المربي الفاضل محمد كامة وما قدمه لمنطقته الجفرة على مدى خمسين عاما في العمل الاجتماعي وخصوصا المصالحات والدور المهم الذي لعبه في هذا الشأن .. وكذلك كمعلم مثابر تتلمذ على يديه العشرات من ابناء المنطقة

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