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وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة في شرق البلاد ، إننا نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، صباح اليوم الأحد، إن ليبيا تأمل في إقامة علاقات طبيعية “تطبيع” مع إسرائيل، إذا ما تم حل القضية الفلسطينية.

وأجرت الصحيفة العبرية حوارا مع وزير خارجية الحكومة المؤقتة ، جاء فيه أن عبد الهادي الحويج، وزير خارجية الجنرال خليفة حفتر، على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية، باريس، أن بلاده تأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الحويج أوضح أن بلاده دولة عربية عضو في الجامعة العربية وبأن ليبيا ملتزمة بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، ونحن ندعم حقوق الشعوب وحقوق الشعب الفلسطيني.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الحويج أن بلاده تدعم السلام الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وهو ما تقوم به بلاده، أيضا من محاربة الإرهاب الداخلي، مدينا في الوقت نفسه أنشطة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منطقة الشرق الأوسط، وبيع السلاح مع حكومة طرابلس، والاتفاقيات النفطية التي وقعتها حكومته مع الحكومة نفسها.

وأشار وزير الخارجية الليبي إلى أن ما يهم تركيا هو النفط والإرهاب وبيع السلاح، في حين أنه يجب توجيه الأنظار نحو التعليم  وتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين الليبيين.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الحويج يرغب في مشاركة الدول الأوروبية مؤتمر برلين، الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري، معتبرا أن ليبيا باتت ساحة للإرهاب وتصفية الحسابات بين القوى الكبرى التي تتنازع على النفوذ في المنطقة.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • هذا أكيد مريض او مش ليبي في الأصل – لان المغضوب عليهم في الفاتحة هم اسراءيل عندما عبدوا العجل – القران الكريم وضح الموضوع هذا – بِسْم الله الرحمن الرحيم – ( لعنوا بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى أبن مريم والملاءكة والنَّاس اجمعين ) – صدق الله العظيم .

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