بلدية سبها توجه تعميم عاجل لإتخاذ تدابير لإزالة البناء العشوائي بالمدينة

ليبيا- وجه المجلس البلدي سبها تعميماً لعدد من الجهات بشأن اتخاذ تدابير قانونية وإزالة البناء العشوائي بالمدينة.

المجلس وجه في تعميم بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية لكل من آمر منطقة سبها العسكرية ومدير مديرية أمن سبها ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سبها ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني سبها بالإضافة لمدير مصلحة الأملاك العامة سبها ومدير مكتب الإسكان والمرافق سبها ورئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها.

وأشار المجلس البلدي إلى أنه لدواعي المصلحة العامة وسعياً للمحافظة على الأملاك العامة التابعة للدولة والتي طالها العبث والبناء العشوائي والاستحواذ والتعدي على المرافق العامة والطرق وما في حكمها يتوجب اتخاذ الإجراءات العاجلة جداً في حصر وتثبيت وقائع المخالفات وإزالة كافة المباني العشوائية وإحالة المخالفين للنيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات والتداربير القانونية حيال كل من يخالف.

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