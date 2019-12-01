الجيش يسيطر على مواقع جديدة في العزيزية والهيرة

العنوان_طرابلس

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة للجيش، السبت، إن الوحدات العسكرية أحكمت سيطرتها على مواقع جديدة وهي من أهم التمركزات التي يعتمد عليها قوات الوفاق في محاور العزيزية والهيرة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، أن كل ذلك تم بعد اشتباكات عنيفة خاضتها وحدات القوات المسلحة مع قوات الوفاق التي تكبدت خلالها خسائر كبيرة في الآليات والأفراد.

وتابعت الشعبة: “استكمالاً للعمليات العسكرية في الساعات الماضية نفذت مقاتلات السلاح الجوي عدد من الطلعات الجوية تضمنت أكثر من غارة جوية على مواقع وتمركزات العدو في محاور العاصمة وأيضاً عمليات إستطلاعية واسعة في مناطق الجنوب وخليج سرت وبعض المواقع الأخرى الخاضعة لمناطق العمليات”.

وشددت على ضرورة مساهمة الجميع في الحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأمامية، مطالبة أهالي طرابلس بالابتعاد بقدر الإمكان عن مواقع المجموعات المسلحة.