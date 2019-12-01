مفوضية الإنتخابات تشارك في المنتدى الأفريقي السادس للإدارات الانتخابية

ليبيا- بدعوة من إدارة الشؤون السياسية التابعة لمفوضية الإتحاد الأفريقي بالتعاون مع جمعية السلطات الانتخابية الأفريقية (AAEA) شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فعاليات “منتدى الإتحاد الأفريقي القاري السنوي السادس لهيئات الإدارة الانتخابية”.

مثّل المفوضية في هذه المشاركة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها كل من عمار القماطي مدير إدارة العمليات والصادق الزكار رئيس قسم التدريب والإجراءات وتمثلت هذه المشاركة بعرض تقديمي حول التجربة الليبية للتصويت بالخارج (OCV).

وتولى الزكار تقديم هذا العرض الذي تضمن مقدمة عن المفوضية والانتخابات التي تم تنفيذها بالخارج والأساس القانوني لها ومن يحق له الاقتراع بالخارج والكيفية التي تم بها تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع التي تم إفتتاحها كما استعرض هذا العرض أهم الإحصائيات المتعلقة بالتسجيل والاقتراع الذي تم بالخارج، مختتمناً بأهم الصعوبات والتحديات التي واجهة هذه العمليات والإيجابيات المصحابة لعملية التنفيذ.

كما قدمت العديد من الدول الأفريقية خلال يومي المنتدى مجموعة من الورقات والعروض التقديمية التي تمحورت حول الموضوع الرئيسي المحدد للمنتدى وتأتي هذه المشاركة بمساهمة من “المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)” في إطار سعي المفوضية للتواجد في المحافل الأقليمية والدولية التي تعنى بالإدارة الانتخابية بالإضافة للتأكيد على أهمية هذه المناسبات في تبادل الخبرات مع نظيراتها من الإدارات الانتخابية في القارة الأفريقية والعالم. يذكر أن المنتدى إنعقد بالعاصمة الكينية “نيروبي” خلال يومي 28 – 29 نوفمبر الجاري تحت عنوان (تعزيز مشاركة الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين في الانتخابات في إفريقيا – نحو مزيد من العمليات الانتخابية الشاملة). اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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