مؤكدًا القبض عليه في 2018..مصدر ينفى القبض على المتطرف سالم المغربي خلال نوفمبر 2019

أخبار ليبيا24

نفى مصدر مطلع القبض على أحد القيادات المتطرفة من مدينة إجدابيا المدعو سالم الصبحي المغربي في مطار مدينة مصراتة قد تم خلال خلال نوفمبر 2019.

وأكد المصدر أن القبض على المغربي تم في صباح الإثنين 17 ديسمبر 2018 أثناء توجهه إلى تركيا حيث كانت لديه إقامة.

وأوضح المصدر أن المتطرف من مواليد مدينة إجدابيا 1970 وتحديدا من سكان الطريق الدائري محلة 2 مارس سابقا، ورئيس المجلس المحلي لمدينة إجدابيا سابقا بعد العام 2011.

ولفت إلى أنه عرف عن المعني أنه سجين سابق في سجن أبوسليم بعد القبض عليه من قبل السلطات الأمنية الليبية في العام 1996 وأفرج عنه خلال العام 2008 وتقاضى تعويض مالي مقابل فترة سجنه .

وذكر المصدر أن المغربي شارك في أحداث فبراير 2011 وكان من ضمن مؤسسي كتيبة عمر المختار إحدى الكتائب المنظوية تحت مجلس شورى ثوار بنغازي والتي خاضت مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية وتحديدا في مدينة بنغازي عند انطلاق عملية “الكرامة” في مايو 2014.

وأفاد المصدر أن المتطرف كان مسؤولا عن دعم الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازى وإجدابيا ، بالإضافة لدعمه للجماعات المتطرفة “سرايا الدفاع عن بنغازي”.

وأشار إلى أن له مكالمة صوتية مثبتة مع مراسل قناة الجزيرة المدعو “عبدالعظيم” عراقي الجنسية والتي يتحدثان فيها عن الملفات الأمنية الليبية وأمور أخرى.

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