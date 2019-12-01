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بعيو يهاجم اتفاقية السراج وأردوغان لترسيم الحدود البحرية

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا
قال الكاتب الصحفي الليبي والمستشار الإعلامي لمحافظ المصرف المركزي في طرابلس محمد عمر بعيو  إن كلام رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عن اتفاقه مع الرئيس التركي ووصفه بمذكرة تفاهم وليست اتفاقية إنه  طالما الرئيس التركي  قال إنها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع لـيبيـا، وسيعرضها على البرلمان التركي ليوافق عليها، فهي إذاً اتفاقية، وعلى السيد فائز السراج، أن يعرضها على مجلس النواب مكتملاً بكامل نصابه وفي مقره القانوني، ليوافق عليها أو يعدّلها أو يرفضها.
وقال بعيو أن‏من يقول غير ذلك فهو يقوم بالتدليس على الليبيين، ويكذب على نفسه وإن الواجب على رئيس المجلس الرئاسي أن يُطلع الشعب الليبي على ما قام بالتوقيع عليه في أنقرة، فهذا ليس تعاقداً شخصياً على وثيقة خاصة لها حصانة السرية إلاّ أمام القضاء، بل وثيقة تخص لــيبيــا وشعبها وحقوقها وفق القانون المحلي والدولي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • لا تنزعج لان السراج الذيوث مجهول الاصل لايملك الا منطقة بوسته بس. و لعلمك حتي ملابسه لايستطيع المحافظه عليها. فاسد جبان ذيوث

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  • البرلمان التركي يجتمع في العاصمة أنقرة يوافق على الاتقافية يجتمع البرلمان الليبي في عاصمة ليبيا طرابلس بي كل الاعضاءه منتخبين يملك الحق الموافقة أو الرفض الاتفاقية تريد البرلمان يجتمع في البرلمان المصري أو يجتمع في السيرة طبرق تحت السيطرة ميلشيات الرجمة بوخمادة الورفلي إذا لم تريدون الاجتماع البرلمان طرابلس يجتمع البرلمان المدينة محايدة في ليبيا غدامس أو غاب أو بن وليد

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