بعيو يهاجم اتفاقية السراج وأردوغان لترسيم الحدود البحرية

العنوان_ليبيا

قال الكاتب الصحفي الليبي والمستشار الإعلامي لمحافظ المصرف المركزي في طرابلس محمد عمر بعيو إن كلام رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عن اتفاقه مع الرئيس التركي ووصفه بمذكرة تفاهم وليست اتفاقية إنه طالما الرئيس التركي قال إنها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع لـيبيـا، وسيعرضها على البرلمان التركي ليوافق عليها، فهي إذاً اتفاقية، وعلى السيد فائز السراج، أن يعرضها على مجلس النواب مكتملاً بكامل نصابه وفي مقره القانوني، ليوافق عليها أو يعدّلها أو يرفضها.

وقال بعيو أن‏من يقول غير ذلك فهو يقوم بالتدليس على الليبيين، ويكذب على نفسه وإن الواجب على رئيس المجلس الرئاسي أن يُطلع الشعب الليبي على ما قام بالتوقيع عليه في أنقرة، فهذا ليس تعاقداً شخصياً على وثيقة خاصة لها حصانة السرية إلاّ أمام القضاء، بل وثيقة تخص لــيبيــا وشعبها وحقوقها وفق القانون المحلي والدولي.