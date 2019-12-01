المنفور: مهبط كاباو عسكري ويهدد قاعدة الوطية

أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش الوطني اللواء محمد المنفور استهداف الطيران لمهبط عسكري قيد الإنشاء في مدينة كاباو نافيا بذلك ما يتم تداوله بأن الجيش استهدف مواقع مدنية جنوب المدينة.

وأضاف المنفور في تصريح حديث لوكالة “نوفا” أن المهبط يعد تهديدا صريحا لقاعدة الوطية التي يبعد عنها 106 كيلومترات مشيرا إلى الحدود الفنية للمهبط العسكري والمقدرة بطول 1260 مترا وعرض 25 مترا وفقا لما أسماها بالمعلومات الاستخباراتية.

وأوضح آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني أن هذا النوع من المهابط يمكن استخدامه في تجهيز طائرات الدرونز وإقلاع وهبوط طائرات النقل الخفيف والمتوسط مؤكدا أن حكومة الوفاق هي من أعطت الإذن لإنشائه لأغراض عسكرية دون موافقة مصلحة الطيران.

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