الحكم المحلي تبحث مع البلديات المواقع المقترحة كمكبات

بحضور اللواء إسماعيل القجه رئيس جهاز الحرس البلدي ومندوبين عن مصلحة أملاك الدولة ومديرية أمن طرابلس

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية عبدالباري شنبارو اجتماع بديوان الوزارة مع عمداء وأعضاء بلديات طرابلس الكبرى بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء إسماعيل القجه ومندوبين عن مصلحة أملاك الدولة ومديرية أمن طرابلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ظاهرة تكدس القمامة بالعاصمة طرابلس والسبل الكفيلة لإنهائها حيث استعرض الوكيل باعتباره رئيس لجنة تحديد المكبات المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 749 لسنة 2019 م المواقع المقترحة لاعتمادها كمكبات للبلديات الواقعة ضمن الاختصاص المكاني لشركة خدمات طرابلس.

وناقش المشاركون في الاجتماع العراقيل التي تواجه البلديات في ملف النظافة بصفة عامة وكيفية إشراك جهاز الحرس البلدي ومديرية أمن طرابلس في إجراء حملة نظافة عامة بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية.

واتفق المجتمعون على حزمة من التوصيات من شأنها تطوير آلية عمل القطاع وتمكين البلديات من ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالنظافة العامة في أسرع وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن بلديات طرابلس الكبرى شهدت تفاقم في ظاهرة تكدس القمامة بسبب تعذر الوصول للمكب الرئيسي سيدي السايح لوقوعه بمناطق الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة.

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