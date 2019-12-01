غلق محل لبيع وتصنيع الحلويات في بلدية الزهراء

أغلق مركز الرقابة الأغذية والأدوية، محلًا لبيع وتصنيع الحلويات ببلدية الزهراء، لمخالفته المواصفة القياسية الليبية.

وقال المركز إن مفتشيه أوصوا بإغلاق المحل خلال حملة تفتيشيه شنوها رفقة جهاز الحرس البلدي بالجفارة، على الأسواق، بعدما تبين عدم التزامه باشتراطات النظافة العامة إلى جانب عدم وجود شهادات طبية للعاملات به، حسب ما نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس السبت.

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كما تضمنت مخالفات المحل، عدم التقيد بالزي المقرر، وسوء الإضاءة، ووجود مبيدات حشرية بجانب الحلويات، وانتشار الذباب بكثرة، علاوة على عدم وجود شفطات للتهوية، وسوء تخزين المواد المصنعة للحلويات، بحسب بيان المركز.

وفي 27 نوفمبر الماضي، أغلق المركز، مخبزا في زليتن لعدم وجود شهادات صحية للعاملين به، إلى جانب عدم الاهتمام بنظافته، مما يعرض «العاملين به والمتعاملين معه للخطر»، كما صادر كميات من الحلويات، بعدما تبين احتواؤها على ألوان محظورة بالنكهات المستخدمة.

ويشن المركز حملات تفتيشية دورية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

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