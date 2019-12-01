اخبار ليبيا الان

“النواب” يتفقّد إمكانية استضافة غات لـ”جلسة جامعة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير على رأس وفد من البرلمان إلى مدينة غات للاطلاع على إمكانات عقد جلسة للبرلمان داخل المدينة.

وسبق أن أعلن عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان، أبو صلاح شلبي، أن مجلس النواب يُخطط لعقد جلسة جامعة لجميع أعضائه بمدينة غات، تلبية لرغبة نواب المنطقة الجنوبية الذين دعوا في وقت سابق لعقد جلسة عاجلة داخل المدينة.

وكان اقتراح الجلسة من بين البنود التي تم الاتفاق عليها بين النواب الذين عقدوا اجتماعات تشاورية مؤخراً في القاهرة.

وقرر أعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية بهدف الإعداد لجلسة لمجلس النواب في غات أو أي مدينة أخرى ومناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك