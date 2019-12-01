“النواب” يتفقّد إمكانية استضافة غات لـ”جلسة جامعة”

وصل عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير على رأس وفد من البرلمان إلى مدينة غات للاطلاع على إمكانات عقد جلسة للبرلمان داخل المدينة.

وسبق أن أعلن عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان، أبو صلاح شلبي، أن مجلس النواب يُخطط لعقد جلسة جامعة لجميع أعضائه بمدينة غات، تلبية لرغبة نواب المنطقة الجنوبية الذين دعوا في وقت سابق لعقد جلسة عاجلة داخل المدينة.

وكان اقتراح الجلسة من بين البنود التي تم الاتفاق عليها بين النواب الذين عقدوا اجتماعات تشاورية مؤخراً في القاهرة.

وقرر أعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية بهدف الإعداد لجلسة لمجلس النواب في غات أو أي مدينة أخرى ومناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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