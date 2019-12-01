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صنع الله والسراج يبحثان خطط زيادة إنتاج النفط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الخطة التطويرية للقطاع في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد أمس في طرابلس إلى الميزانية المخصصة لمؤسسة النفط في إطار الاستعداد لتطبيق رؤيتها فيما يتعلق بخطط زيادة الإنتاج والتصدير وتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت قبل أيام عن رغبتها في زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل يوميا مع حلول عام 2024 بشرط تخصيص ميزانية قدرها 60 مليار دولار لتطوير القطاع وتهيئة البنية التحتية في الحقول والموانئ النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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