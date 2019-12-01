صنع الله والسراج يبحثان خطط زيادة إنتاج النفط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الخطة التطويرية للقطاع في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد أمس في طرابلس إلى الميزانية المخصصة لمؤسسة النفط في إطار الاستعداد لتطبيق رؤيتها فيما يتعلق بخطط زيادة الإنتاج والتصدير وتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت قبل أيام عن رغبتها في زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل يوميا مع حلول عام 2024 بشرط تخصيص ميزانية قدرها 60 مليار دولار لتطوير القطاع وتهيئة البنية التحتية في الحقول والموانئ النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية