عودة الوحدة الثانية بمحطة كهرباء حقل زلطن للعمل بعد توقف دام عامين

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأحد، عودة الوحدة الثانية بمحطة الكهرباء بحقل زلطن للعمل بعد توقف دام قرابة العامين.

وتعرضت الوحدة لتوقف نتيجة لأعطال ميكانيكية، مطلع شهر نوفمبر 2017، وذلك قبل أن ينجح تضافر جهود إدارة المرافق والشحن، وإدارة صيانة الحقول، والإدارة الفنية وإدارة السلامة بشركة سرت في صيانتها، بحسب بيان للشركة منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتتكون محطة كهرباء حقل زلطن من وحدتين «1» و«2»، وتعمل على تغذية حقل زلطن والحقول المجاورة «الجبل، واللهيب، والمقيل، والصرة» إضافة إلى تغذيتها لخط الضغط العالي الممتد على طول الطريق بين البريقة والحقول حال حدوث عطل أو قصور في الكهرباء بمحطة كهرباء البريقة.

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يشار إلى أن محطـــة كهرباء زلطن تتبع إدارة المرافق والشحن، وهي أقدم محطة كهرباء حيث تم إنشاؤها عام 1965.

وكان عضو مجلس الإدارة للعمليات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان، تفقد في سبتمبر الماضي، أعمال صيانة خط إنتاج النفط رقم 4 في حقل زلطن النفطي، ومعمل الغاز، حيث أطلعه فنيو التشغيل على حالة ضواغط الرفع بالغاز، واستمع لشروح وافية حول وضعية الماكينة الضاغطة رقم 40، وبرنامج الصيانة المجدولة لها.

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