مستشفى سرت يعلن موعد تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي

قال رئيس قسم الأشعة بمستشفى ابن سيناء بسرت حسين أبوسكساكة، إن جهاز الرنين المغناطيسي الدي وصل مؤخرا سيتم تشغيله بداية يناير من العام القادم .

وأوضح أبوسكساكة، أن أعمال الصيانة والتجهيز وتركيب جهاز الرنين المغناطيسي تجري حاليا بقسم الأشعة، مشيرا إلى وصول وحدة تبريد خارجية خاصة بجهاز الرنين المغناطيسي وسيتم تركيبها الأسبوع المقبل.

وكان المستشفى قد تسلم الشهر الماضي جهازي رنين مغناطيسي MRI وتصوير مقطعي محوسب CT-SCAN حديثين، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه حديثة لقسم غسيل الكلى وعدد 12 جهاز غسيل كلى و 15 كرسي مخصص لإجراء جلسات الغسيل.

ووفقا لوزارة الصحة فسترتفع القدرة التشغيلية لقسم غسيل الكلى مستشفى سرت إلى 45 سريرًا بعد أن تصل الشحنة الثانية من أجهزة الغسيل، إذ يعمل القسم في الوقت الحالي بنظام 3 ورديات وقد تصل إلى 4 أحيانًا وبقدرة استيعابية تبلغ 19 جهازًا .

كما تسلمت مخازن مستشفى سرت التعليمي في أغسطس من العام الجاري أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولد كهربائي ووحدة كشف ووحدة تحكم متقدمة وأجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال وأسرة عمليات وأجهزة تخدير وجهاز تعقيم 300L.

ويتردد على المستشفى سكان المنطقة الممتدة من رأس الأنوف الواقعة على بعد 120 كلم إلى الشرق من سرت وحتى الهيشة التي تبعد 138 غربا، على القسم لإجراء جلسات غسيل الكلى.

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