جهاز مكافحة الظواهر السلبية في بنغازي يواصل حملاته على العشوائيات

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس، بالتعاون مع الحرس البلدي بنغازي، بإزالة المباني العشوائية والأسوار غير القانونية والأكشاك بمنطقتي الحدائق والدقادوستا.

واستهدفت الحملة مواقف للسيارات قام أصحابها ببنائها بطرق وأماكن غير شرعية، وحدائق خاصة تعيق مداخل ومخارج العمارات بالمنطقتين.

وفي سياق اخر، أكد المكتب الإعلامي للجهاز أن الدوريات والنقاط الأمنية تعمل بشكل مستمر في نقاط مختلفة، ودون سابق إنذار، كي ينعم المواطنون بالأمن والطمأنينة، ويتسنى لهم التجول حتى ساعات متأخرة من الليل.

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