طفح مياه الصرف الصحي يثير مخاوف سكان سمنو ببلدية وادي البوانيس

ناشد المواطنون المتضررون من طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس الجهات المختصة بضرورة الاستعجال لمعالجة مشكلة المياه السوداء التي تغرق الشوارع وتتسرب الى البيوت ووضع حلول جذرية لها .

وقال المكتب الاعلامي ببلدية وادي البوانيس انه بالرغم الجهود التي تبذل من مكتب المياه والصرف الصحي والمجلس البلدي للتغلب على هذه المشكلة والتغلب عليها الا ان المواطن مازال يعاني من هذه المشكلة وما ان تختفي لفترة حتى تطفو من جديد للسطح ..

ويتخوف المواطنون بسمنو من انتشار الاوبئة الخطيرة جراء طفح مياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب وما قد تسببه من تواجد وتكاثر حشرات ضارة ناقلة للامراض المعدية.

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