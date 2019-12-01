الحويج يلقي محاضرة أمام طلبة جامعة باريس للأعمال

ألقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، محاضرة بجامعة باريس للأعمال، حول التحديات التي تواجه الدولة الليبية ودول الجوار، ومناقشة قضايا الهجرة، والاقتصاد، والجماعات الإرهابية.

الحويج استعرض حقيقة الأزمة الليبية، ودور القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، وتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية، وأثر ذلك على دول الجوار وأوروبا، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وقدم الحويج توضيحا كاملا للدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المؤقتة في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، ومحاربة الجريمة المنظمة، والمصالحة الوطنية الشاملة، والتي تمت بإطلاق برنامج لعودة المهجرين الليبيين في الخارج، وأيضا رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس.

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