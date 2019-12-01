السفير الايطالي يطالب صحة الوفاق بسداد مستحقات "سوتشي أمبيانتي"

تعهدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، للسفير الإيطال لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بتسديد جزء من مستحقات شركة سوتشي أمبيانتي الإيطالية، التي تقوم بأعمال الصيانة بمستشفى طرابلس الجامعي.

وقالت الوزارة في بيان إن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى أجرى، امس السبت، مشاورات مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو وأفضت الى تسديد جزء من مستحقات الشركة والشروع الفوري في استكمال أعمال الصيانة المتوقفة.

ومنذ توقيع عقد الصيانة بين مستشفى طرابلس الجامعي وشركة “سوتشي أمبيانتي” في أكتوبر عام 2018 لم يجري تسييل أي مخصصات مالية للمستشفى لصالح الشركة الإيطالية على الرغم من إدراج إدارة المستشفى الجامعي للقيمة المستحقة ضمن ميزانيتي 2018 و 2019.

وبسبب عدم دفع مستحقات الشركة الإيطالية تأخر تنفيذ أعمال الصيانة لمحطات التكييف المركزي ومصانع الأكسجين ومصنع تحلية المياه والمولدات الكهربائية وشبكات الاتصالات وشبكات الغازات.

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