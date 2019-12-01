إزالة العشوائيات بمنطقتي الحدائق ودقادوستا في بنغازي

أزال عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الأحد، المباني العشوائية والأسوار والأكشاك غير القانونية، بمنطقتي «الحدائق 7000»، ودقادوستا في مدينة بنغازي.

واستهدفت الحملة التي شنها الجهاز بالتعاون مع الحرس البلدي في بنغازي، مواقف سيارات أُنشأت في أماكن غير شرعية، وحدائق خاصة تُعيق مداخل ومخارج العمارات بالمنطقة، حسب بيان للجهاز.

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وتأتي الحملة في إطار سعي الجهاز لإنهاء ظاهرة البناء العشوائي داخل مدينة بنغازي، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الموقتة رقم (650) للعام 2019، الصادر في سبتمبر الماضي، الذي يمنحه الإذن بإزالة العشوائيات في المدينة.

وكان الجهاز قرر في 24 نوفمبر الماضي، إغلاق عدة مطاعم ومخابز بمدينة بني غازي، «تجاوزت المعطيات الصحية وغير صالحة لتناول أكلها» على حد قوله، كما ألقى القبض على عددا من العاملين بأحد المطاعم؛ لعدم امتلاكهم مستندات رسمية وثبوتية.

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