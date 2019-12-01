السعيدي يدعو المواطنين للتظاهر ضد مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا

أعرب عضو مجلس النواب علي السعيدي عن استنكاره توقيع المجلس الرئاسي وتركيا مذكرتي تفاهمتعنيان بالجانب الأمني والبحري.

ودعا السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية الشعب الليبي للخروج في مظاهرات للتعبير عن رفض الوثيقة محذرا من عودة العهد العثماني الظالم لليبيا مجددا.

وأوضح السعيدي أن ليبيا أكبر من الجميع مضيفا لا أحد يستطع أن يقهر الشعب الليبي فالبلاد دولة ذات سيادة ولها قوانينها وتشريعاتها وما قام به السراج مع العثماني القديم الجديد لأماكن له في ليبيا.

واستنكر السعيدي أيضا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول محاربة الإرهاب في ليبيا قائلا إنه نسي أو تناسى أنه الراعي الرسمي للإرهاب في العالم العربي داعيا الشعب الليبي.

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