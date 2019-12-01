مسؤول بشركة البريقة: ليس لدينا أي أزمة وقود وجداول نواقل الوقود تصل تباعا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح، اليوم الأحد ليس لدينا أي أزمة وقود وجداول نواقل الوقود تصل تباعا لكل الموانئ النفطية ولا أحد يمنع وصولها لأنها تقع تحت مواثيق دولية.

وأضاف صالح لـ”أخبار ليبيا24″ أن ناقلات الغاز تصل إلى بنغازي ويصل الغاز إلى مستودعي رأس المنقار وطبرق تباعا دون توقف.

وأشار مدير الشركة إلى أن ناقلة بنزين وصلت إلى رصيف شركة البريقة بطبرق على متنها 27 ألف متر مكعب.

ولفت صالح إلى أن مستودع البريقة في طبرق يقوم عن طريق شركات النقل المحلية بنقل الوقود إلى مدينة البيضاء غربا وشرقا إلى إمساعد وجنوبا إلى الجغبوب.

وأفاد بوصول ناقلة الغاز تازربو إلى بنغازي وعلى متنها 1700 طن من الغاز وناقلات الغاز تصل تباعا من ميناء الزويتينة.

وأكد مدير شركة البريقة لتسويق النفط أن المنطقة الوسطى يتم تزويدها من البنزين والديزل من مستودعات طبرق وبنغازي.

وطمئن صالح المواطنين بأن توفر الوقود والغاز هي من أولويات الشركة والشركة الخدمية الناقلة التي تعمل في كل الأوقات ولديها تعاون مع شركة البريقة.

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