“التجارة والتنمية” يُطلق تطبيقاً للخدمات الإلكترونية

أطلق مصرف التجارة والتنمية 12 خدمة إلكترونية جديدة لكافة عملائه عبر تطبيق BCD APP”” ويمكن الاستفادة منه اعتبارا من اليوم الأحد.

ووفقا لإدارة المصرف فإن الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق تضمنت تحويل الأموال بخدمة “كيو ار” وخدمة تحويل أموال عن طريق “إل إس إم إس”.

كما تضمنت الباقة الجديدة خدمات معرفة حركات البطاقات ومكان إصدارها بالإضافة إلى إمكانية معرفة نقاط البيع وآلات ATM المتاحة وعدد من الخدمات المصرفية الأخرى.

ونوهت إدارة المصرف بأن التطبيق به محفظة إلكترونية يمكن الاستفادة منها وقت انقطاع المنظومة على أن يعمل التطبيق مجانا خلال ديسمبر ويناير قبل أن يتحول لنظام الاشتراك المدفوع.

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