مصدر عسكري: مهبط كاباو كان يُجهزه الجويلي للعمليات العسكرية

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر رفيع المستوى في القوات المسلحة، أن آمر المنطقة العسكرية الغربية التابع لحكومة الوفاق الوطني أسامة الجويلي يقوم بتجهيز مهبطا للطيران جنوب مدينة كاباو لغرض استخدمه في العمليات العسكرية.

وقال المصدر لأخبار ليبيا 24 اليوم السبت، إن الجويلي يجهز هذا المهبط الذي يبعد مسافة 106 كيلومتر جنوب غرب قاعدة الوطية، منذ حوالي شهرين ومستمر في إنشائه بمعداته اللازمة، مؤكدا استهداف هذا المهبط من قبل طيران سلاح الجو التابع للقوات المسلحة وتدمير الآلات الإنشائية للمهبط.

وشدد المصدر في سياق تصريحات، على أن أي مهبط يقام بدون تصريح من مصلحة الطيران المدني في جميع أنحاء ليبيا، يعتبر مخالفا للقوانين النافذة، وسيجري استهدافه فورا، محذرا الشركات الأجنبية والمحلية من مغبة القيام بأي أعمال تهدد الأمن القومي، على حد قوله.

ويبلغ طول هذا المهبط حوالي 1260 مترا وعرضه نحو 25 مترا، ويمكن استغلاله في استخدام الطائرات المسيرة “Drones”، وطائرات النقل الخفيف والمتوسط مثل “الانتونوف 26” و”الهيركوليز C130″، كما أنه يشكل خطرا مباشرا على قاعدة الوطية الجوية، بحسب ما ذكر المصدر.

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