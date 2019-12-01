الحويج لجريدة إسرائيلية: نرفض الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة، عبد الهادي الحويج، عن رفضه الاتفاقات النفطية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، ودان في مقابلة مع جريدة «معاريف»، التدخل التركي في الشأن الليبي، واتفاق التجارة والأسلحة الذي وقعته مع حكومة الوفاق».

وأضاف الحويج الذي تحدث إلى الجريدة الإسرائيلية، خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، أنه يأمل في «أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا تم حل القضية الفلسطينية».

وتابع قائلا: «نحن دولة عضو في الجامعة العربية وملتزمون بقرارات الأمم المتحدة، نحن ندعم حقوق الشعوب، بما في ذلك حقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفا: «لكننا ندعم السلام الإقليمي، ومكافحة الإرهاب ونحاربه أيضا في ليبيا».

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وفيما يتعلق بمؤتمر برلين، طالب الحويج، بمشاركة الدول الأوروبية، وقال إن «الولايات المتحدة تدعم الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين الإسلاميين في شمال إفريقيا وتسير طائرات بدون طيار هناك، ولكنها تطالبنا بوقف حصار طرابلس، … وسبق لجيش التحرير الوطني أن أسقط إحدى طائراتها بدون طيار»، حسب «معاريف».

وعن الدور الروسي في ليبيا، أوضح الحويج أن وفدا أميركيا رفيع المستوى اجتمع مع القائد العام المشير خليفة حفتر وادعى «أنه يسمح لروسيا بالتوغل في ليبيا»، لكن الحويج قال إن «الولايات المتحدة مخطئة»، مشيرا إلى أن «ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى التي تتنازع على النفوذ في المنطقة».

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