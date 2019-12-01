المعارك مستمرة على أطرافها..القوات المسلحة تخترق تحصينات قوات الوفاق في الساعدية

أخبار ليبيا24

كشفت الكتيبة 155 مشاة اليوم الأحد أن القوات المسلحة تتمكن من اختراق تحصينات العدو في محور الساعدية و السيطره عليها.

وأكد المكتب الإعلامي للكتيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه إلى هذه اللحظات لازالت المعارك مستمرة على أطرافها.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة المنتشرين على طول الطريق السريع من كوبري الزهراء إلى العزيزية بالمدفعية تمهيدا للتقدم البري.

وأفاد مكتب الإعلام في الكتيبة أن الوحدات العسكرية نجحت في إضعاف دفاعاتهم و تدمير آلياتهم و راجمات الصواريخ التي كانت تستهدف المدنيين في منطقة قصر بن غشير .

وأضاف المكتب الإعلامي أن القوات المسلحة تقدمت و سيطرت على مراصد جديدة من العدو وأسر مجموعة من قوات الوفاق و فرار البقية تجاه العزيزية و السواني، موضحًا أن قوات الوفاق قامت بقفل “سيمافرو” الأرصاد.

وذكر مكتب الإعلام في الكتيبة 155 مشاة أن طيران سلاح الجو شن غارات متواصلة على طول خط الجبهة ويستهدف أي آلية معادية تقف أمام زحف القوات المسلحة.

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