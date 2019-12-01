مقتل آمر سرية الكورنيت في قوة الردع الخاصة خلال معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

قتل خلال الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس آمر سرية الكورنيت في مليشيا “قوة الردع الخاصة” بالفرقة “20 /20” عبد الرؤوف أبوقامة المكنى بـ “الخطاب”.

وكانت قوات الوفاق في محور عين زارة مدعومة بقوة تابعة لمليشيا “قوات الردع الخاصة” حاولت أمس السبت التقدم إلا أن القوات المسلحة تمكنت من إفشال المحاولة.

وذكرت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة أن وحدات الكتيبة تمكنت من إفشال محاولة لتقدم العدو بعد معركة طاحنة، مشيرة إلى أن كانت حركتهم مرصودة من قبل فصيل الاستطلاع والرصد.

وأفاد المكتب الإعلامي في الكتيبة أنه تم استهداف التجمع والمشاة من قبل سرب طيران القوات المسلحة وحقق أهدافًا مباشرة تصاعدت على إثرها أعمدة دخان كثيفة.

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