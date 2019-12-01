باشاغا يبحث العمل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية

قـام وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الـيوم الأحـد، بـزيارة لـمقر الإدارة الـعامة للـعمليات الأمـنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الوزير اجتمع خـلال الـزيارة بـمدير الإدارة عـميد علي النويصري ونـائبه حـيث تـم خـلال الاجتماع مـناقشة عـدد مـن الـمواضيع الـمتعلقة بـسير الـعمل داخـل الإدارة والـوقوف عـلى الـمشاكل والـصعوبات الـتي تـواجه سـير الـعمل وإيـجاد الـحـلول الـمناسبة لـحلحلتها بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الإدارة الـعامة للـعمليات الأمـنية.

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