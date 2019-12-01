الجيش يعلن السيطرة على الساعدية.. ومصادر عسكرية توضح الوضع بالمنطقة

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني السيطرة على منطقة الساعدية شمال مدينة العزيزية وسط تراجع ملحوظ لقوات الوفاق.

وقالت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تمكنت من اختراق تحصينات قوات الوفاق في محور الساعدية والسيطرة عليها وإلى هده اللحظات لا زالت المعارك مستمره على اطراف المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استهداف تجمعات قوات الوفاق علي طول الطريق السريع من كوبري الزهراء الي العزيزية بالمدفعية تمهيدا للتقدم البري ونجحت الوحدات العسكرية من أضعاف دفاعات قوات الوفاق وتدمير عدد من آلياتهم وكذا تدمير راجمات الصواريخ التي كانت تستهدف منطقه قصر بن غشير.

وأفادت المصادر أن القوات المسلحة تقدمت وسيطرت على مراصد جديده لقوات الوفاق وسط أسر مجموعة منهم وفرار البقية بإتجاه العزيزية والسواني، كما قامت بقفل سيمافرو الأرصاد.

ونوهت المصادر إلى أن سلاح الجو بالجيش الوطني شن غارات متواصلة على طول خط الجبهة مستهدفاً الآليات التابعة للوفاق.

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