انطلاق القمة المصرية اليونانية الطارئة

انطلقت القمة الطارئة بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وتطرق الوزيران في مُستهل القمة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن المنتظر أن يبحثا مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا والوفاق ، في إطار المشاورات بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان سامح شكري قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزيري خارجية اليونان وقبرص للتشاور حول المذكرة، واتفق الوزراء الثلاثة على عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم الاعتداد بها لكونها تتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط.

كما سبق أن أعلنت الخارجية اليونانية على صفحتها الرسمية أن القمة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة ستركز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ضوء التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق.

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