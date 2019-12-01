مفوضية اللاجئين: نسعى إلى ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم أو بلد اللجوء

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، إنها تسعى إلى مساعدة اللاجئين من خلال الخيارات المتاحة، عن طريق إعادتهم إلى بلدانهم أو ترحيلهم إلى البلدان التي منحتهم اللجوء في وقت سابق.

المفوضية حثت في بيان لها البلدان الأخرى على زيادة دعمها، وتقديم حلول للاجئين الموجودين في ليبيا، والذين قالت إنهم يواجهون صعوبات يومية في بلد لا يزال الصراع فيه يزداد سوءا.

وأوضحت المفوضية أن أكثر من ألفي لاجئ وطالب لجوء قد غادروا ليبيا خلال هذا العام، بينهم سبعمئة وأربعة وخمسون غادروا إلى النيجر، وثلاثمئة وستة إلى رواندا.

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