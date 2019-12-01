خارجية المؤقتة تنفي مقابلة وزيرها الحويج مع صحيفة إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، المقابلة التي أجرها وزير الخارجية عبدالهادي الحويج مع صحيفة إسرائيلية وتناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، نافية هذا الخبر جملةً وتفصيلاً.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن “وزارة الخارجية والتعاون الدولي اطلعت على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بخصوص إجراء مقابلة صحفية مع الوزير عبد الهادي الحويج، والتي ذكرت في عنوان خبرها أن الأخير يأمل في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل”.

واعتبرت الوزارة، “هذا الأمر محاولة يائسة من حكومة الوفاق غير الدستورية والمليشيات المتطرفة الداعمة لها، لتأليب الرأي العام على ما تحققه الوزارة والحكومة المؤقتة من خطوات إيجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي للتخلص من هذه الحكومة المرفوضة شعبيا وبرلمانيا ومؤخراً رفضاً دولياً قاطعاً لما تقوم به من محاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراع إقليمي لطالما حافظت ليبيا على استقراره”، وفق قولها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، “أنه لا مجال للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتخلى عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية وحقهم المشروع في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ورفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية”، بحسب ما ذكر البيان.

ونقلت مواقع صحفية محلية اليوم عن جريدة إسرائيلية قولها: إن “وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج قد أعرب عن أمله، خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، في أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية”.

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