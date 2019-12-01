مهاجمًا سلامة .. الشاطر: البعثة تسعى لإجهاض الانتصار على حفتر

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، البعثة الأممية لدى ليبيا، برئاسة غسان سلامة، معتبرا أنها ساهمت في إفشال الاتفاق السياسي وانقلبت عليه، وغضت الطرف عن التدخلات الخارجية.

وقال الشاطر في تغريدة له على حسابه الخاص، إن البعثة الأممية سكتت عن “العدوان على طرابلس”، على أمل انتصار من تنصرهم، وفقا لتعبيره، في إشارة إلى قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر .

واتهم البعثة بمحاولة السعي لإجهاض ما وصفه بـالانتصار على حفتر، إنقاذا له وليس حبا في ليبيا، وفقا لتعبيره، مختتما: “عقدتها بأيديها وتحلها بسنونها”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن في شهر يونيو 2017م، تعيين غسان سلامة مبعوثا أمميًا جديدًا إلى ليبيا، خلفا للألماني مارتن كوبلر.

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