في أقل من شهر .. القبض على خلية عناصرها من ليبيا تابعة لداعش في تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر أمني بتونس، أن فرقة الشرطة العدلية بالمهدية، تمكنت ليلة الجمعة، في منطقة سيدي علوان، من القبض على عنصرين يحملان الجنسية الليبية يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر قال في تصريحات لوكالة “وات” التونسية، إن دورية أمنية نجحت، بعد التنسيق مع دورية ليلية للإرشاد، في مداهمة منزل المشتبه بهما “أعمارهما 35 و17 سنة”، حيث حجزت مجموعة من الخراطيش خاصة بسلاح كلاشينكوف، إلى جانب عدد من الأقنعة تستعمل لتغطية الوجه.

وأوضح أن النيابة العمومية، أمرت بعد استشارتها في الموضوع، بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما ومزيد البحث والتحري عن علاقتهما بالتنظيمات الإرهابية ومصادر الأغراض المحجوزة وعن كل العناصر التي قد يكشف عنها التحقيق.

وكانت وحدات الحرس الوطني التونسي قد كشفت في الخامس من نوفمبر الماضي عن خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وداخلية تونس أكدت أن المتهمين كانوا على تواصل مع عناصر التحقت بالتنظيمات المتطرفة في بؤر التوتر خارج تونس، لافتة إلى أن التحريات الأمنية تمخضت عن الكشف عن تنزيل أحد سكان مدينة نابل تدوينات ومقاطع فيديو بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي تمجد تنظيم «داعش»، كما عمد المتهم إلى الاتصال بعناصر إرهابية داخل تونس وأجروا اتصالات افتراضية مع عدد من المتطرفين التونسيين الموجودين خارج البلاد ممن ثبت انضمامهم إلى إحدى الجماعات المقاتلة. وضمن متابعة تحركات المجموعات المتطرفة كثفت فرق مكافحة الإرهاب من تحرياتها إلى أن تأكدت من وجود ثلاثة عناصر أخرى، كانت تنتمي لنفس الخلية وتتبنى نفس الأفكار وتتصل بنفس القيادات «الداعشية».

وأكدت مصادر أمنية تونسية أن فرق مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة وباشرت بشأنهم قضية من أجل تمجيد التطرف والتحريض عليه والاشتباه في الانتماء إلى تنظيم متشدد.

على صعيد متصل، كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت عن نجاحها في نهاية شهر أكتوبر من إلقاء القبض على خمسة عناصر أخرى تنشط ضمن ما يسمى «الذئاب المنفردة»، وهي تتبنى الأفكار المتشددة.

وقالت في تقارير أمنية إن أربعة من بين المتهمين الخمسة قد ارتكبوا سلسلة من السرقات فيما يعرف بـ«الاحتطاب»، وذلك بهدف جمع الأموال والمعدات الضرورية لاستمرار العناصر الإرهابية في الجبال الغربية التونسية.

وأشارت إلى حجز أشرطة فيديو تحمل معلومات ضافية حول صناعة المتفجرات والألغام التقليدية الصنع علاوة على صور من الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس خلال السنوات الماضية، ومن بينها الهجوم الإرهابي على فندق سياحي بمدينة سوسة واستهداف سياح أجانب في المتحف الوطني بباردو، والهجوم الانتحاري الذي نفذته سنة 2018 التونسية منى قبلة في شارع الحبيب بورقيبة.

وأشارت المصادر الأمنية ذاتها إلى أن العناصر الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات تستهدف شخصيات سياسية وإعلامية ومنشآت حكومية، وذلك في إطار الرد من قبل التنظيمات على نجاح المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية في الإطاحة بقيادات تنظيم «داعش».

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