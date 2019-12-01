قصف جوي يستهدف مصنع الأعلاف في سرت

تعرض مصنع الأعلاف في سرت بعد ظهر اليوم الأحد للقصف الجوي من قبل طيران مسيَّر تابع للقيادة العامة بحسب مدير المصنع.

وقال مدير المصنع لـ«بوابة الوسط» إن القصف الجوي استهدف صوامع المصنع المخصص للأعلاف بالمجمع التابع للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، كما استهدف أيضًا «هوائية مخصصة لشركة الحداثة للإنترنت».

وأوضح المصدر أن الخسائر كانت مادية في مباني الصوامع وغرفة وهوائية للإنترنت بجوار الصوامع، مشيرًا إلى أن القصف الجوي كان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

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