مصر واليونان تؤكدان عدم شرعية اتفاقيات السراج مع تركيا

استقبل وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس دندياس، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها تطورات الملف الليبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن الوزيرين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، كذلك، تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا.

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