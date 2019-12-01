بعد مقطع فيديو..بانون تناشد الجهات الأمنية بالتدخل لحماية الطفل الليبي

وجهت المحامية سحر بانون، رسالة مناشدة إلى كل من مدير جهاز مكافحة الظواهر الهدامة، ومدير المباحث العامة بنغازي الكبرى، ورئيس هيئة المرأة والطفل للمطالبة بالتدخل وتحمل مسؤوليتهم تجاه واقعة إجبار طفل ليبي من قبل أحد أقاربه على تناول المواد المخدرة.

وقالت بانون، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الفيديو المتداول منذ صباح اليوم، بموقع معروف يظهر طفل لا يتعدى الثلاث سنوات، يرغمه خاله على تعاطي المخدرات ببث مباشر للمشاهدين ويظهر علامات التعاطي على الخال بشكل واضح وعدم توازن الطفل، عليه نأمل منكم القيام بمسؤولياتكم وانقاذ الطفل بشكل، عاجل من براثن الخال المدمن ولا حجة لكم الصور توضح وجه الجاني، فيما يتعلق بالسيدة مسؤولة المرأة والطفل مسؤوليتك عدم تسليم الطفل لعائلته لأنها غير أمينة عليه”.

وتابعت بانون، في تدوينة أخرى لها، “الجاني قام ببث مباشر لتبرير تصرفه على أنه مجرد مزاح، معقولة يبث مباشر ويبرر جريمته بأنه مجرد مزاح ويتعامل مع الطفل بشدة أمام الكاميرا، والاخير مازالت أثار المخدر واضحة عليه جدا أين الأجهزة الأمنية من هذا سبحان الله هويته عرفت من تعليقات المتابعين للبث أوقفوا العبث بأطفالنا كفي شبابنا الي ضاعوا”، بحسب تعبيرها.

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