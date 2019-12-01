المحجوب: قوات الجيش وصلت إلى الشريان الرئيسي لمدينة غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، أن قوات الشعب المسلح نجحت في السيطرة، على عدد من التحصينات الجديدة؛ سواء في صلاح الدين أو الإشارة الضوئية وحي الأكواخ في طريق المطار.

المحجوب أضاف ، في تصريحات صحفية أن قوات الجيش تقدمت في حي الأصفاح لتصل إلى مسجد صلاح الدين، كما دخلت طريق الهيرة الشريان الرئيسي لغريان، ما دفع التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إلى الهروب لغريان.

وأوضح أن القوات ضربت بوابة الهيرة ومواقع للطيران المسير في كاباو، مؤكدا أنه بعد السيطرة على الجنوب، سيتم حرمان التشكيلات المسلحة من المرتزقة الذين يتم جلبهم للقتال في صفوف قوات الوفاق.

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