إيطاليا تستعد لعقد مؤتمرها الخامس للحوار المتوسطي

تعمل إيطاليا على تنظيم مؤتمرها الخامس للحوار المتوسطي وسط حضور كبير وحافل، سيناقش فيه أبرز الملفات الدولية الراهنة منها ملف الأمن والهجرة غير القانونية، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وسيُشارك أكثر من 40 زعيما ورئيسا للوزراء، في النسخة الخامسة من مؤتمر روما، الذي سيُعقد يوم الخامس من ديسمبر الجاري ويستمر إلى اليوم السابع من ذات الشهر.

وكالة نوفا الإيطالية، ضمن تغطيتها لتحضيرات المؤتمر، أشارت إلى أن قرابة 1000 من رُوّاد الأعمال والأكاديميين وممثلين عن المنظمات الدولية، سيحضرون المؤتمر، الذي ينقاش في 40 جلسة، 4 ملفات، يأتي في أولها “الأمن المشترك” ومن ثم ملف الهجرة وبعدها ملف الثقافة والمجتمع.

ووفقا للتوقعات، سيفتتح أعمال المؤتمر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وسيشارك في أعمال اختتامه رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، في حضور رئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس الوزراء المالطي، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

تعزيز المؤتمر التي تعمل على روما على إنجاحه وسط التوترات الدولية حول الملف الليبي والمنطقة، سيكون بمشاركة فاعلة لمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، والمبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

ويأتي مؤتمر روما للحوار المتوسطي، في توقيت حرِج وترقب كبير، للأحداث التي تعيشها ليبيا، في ظل المتغيرات السياسية والعسكرية، واستعراضٍ للقوة على البحر المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية