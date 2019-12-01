شحنة أسلحة في طريقها لمُسلّحي الوفاق

لمّح القيادي في مجموعات الوفاق المسلحة، فرج مصطفى اخليل، إلى قُرب استلامهم لدعم نوعي وطائرات حربية مسيّرة من دولة أجنبية لم يُسمّها.

وأشار إلى قرب وصول عناصر مسلحة ليبية تم تدريبها في الخارج، ولم يتطرق أيضاً إلى المكان الذي تم تدريب هؤولاء الأشخاص فيه، أو الجهة المحلية التي يتبعونها، وذلك بالتزامن مع إعلان الوفاق توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع تركيا.

وهدّد القيادي بمجموعات الوفاق مدينتي ترهونة وبني وليد، قائلاً إن “عليهم البحث عن أماكن لجوء” قبل وصول الدعم لمُسلحي الوفاق.

وأرجع اخليل الخسائر التي تكبدتها المجموعات المسلحة التابعة للوفاق بمحاور القتال طيلة الأشهر الماضية على يد الجيش الوطني إلى عدم وجود عناصر مُجهّزة للقتال.

وحول موعد وصول الدعم الأجنبي، قال إنه سيستغرق قرابة 25 يوماً ليصل إلى محاور القتال في طرابلس.

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع توتر عربي أوروبي وحراك دبلوماسي وسياسي متصاعد يدين الاتفاق المشبوه بين الوفاق وتركيا، وتدّخل أنقرة في المشهد السياسي والعسكري الليبي.

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